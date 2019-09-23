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В свердловском Минздраве рассказали о состоянии детей, получивших ожоги в Турции

По словам пресс-секретаря ведомства Константина Шестакова, они продолжают лечение в ожоговом центре в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Состояние детей из Екатеринбурга, получивших ожоги от горящего масла в одном из турецких отелей, удовлетворительное. Они продолжают лечение в ожоговом центре, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

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Дети вернулись в Екатеринбург 21 сентября и были направлены на лечение в ожоговое отделение Детской клинической городской больницы № 9.

"Состояние удовлетворительное", - сказал собеседник агентства, уточнив, что дети продолжают лечение в ожоговом центре.

Генконсульство РФ в Анталье ранее сообщило, что 18 сентября во время файер-шоу, устроенного поваром отеля, пострадали трое россиян - двое детей в возрасте трех с половиной и десяти лет, а также взрослый 1995 года рождения. Повар допустил ошибку, и масло пролилось на людей.

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