В ЦВО отметили эффективность пробного батальона "Солнцепеков" на учениях "Центр-2019"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Батальон из тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А) "Солнцепек", созданный на время проведения стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", увеличил втрое огневую мощь войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник войск РХБЗ округа генерал-майор Валерий Васильев.

"В рамках дальнейшего развития и повышения боевых возможностей войск РХБЗ впервые в Вооруженных силах в ЦВО сформирован тяжелый огнеметный батальон. Апробация боевого применения нового подразделения осуществлялась на стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", по замыслу которого огнеметный батальон придан для усиления танковой дивизии, действующей на направлении главного удара группировки", - сказал Васильев.

Оценка уничтоженных вооружений и военной техники условного противника показывает, что задачу по предназначению тяжелый огнеметный батальон выполнил успешно. "Детальный анализ эффективности применения ТОС еще предстоит провести, но уже сейчас можно уверенно сказать, что огневая мощь увеличилась как минимум втрое", - отметил генерал-майор.

Огнеметчики ЦВО на учениях "Центр-2019" впервые нанесли массированный термобарический удар четырьмя ротами, вооруженными тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек" одновременно.

ТОС-1А "Солнцепек" - тяжелая огнеметная система, созданная на базе шасси танка Т-72. В системе используются неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 миллиметров с термобарической боевой частью. "Солнцепек" предназначен для поджога и разрушения сооружений, зданий и уничтожения живой силы противника.