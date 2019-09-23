Энергетики связали проблемы подачи тепла в соцобъекты Екатеринбурга с УК и потребителями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Проблемы с подачей тепла зафиксированы в ряде социальных объектов Екатеринбурга, вошедших в первые два этапа подключения. Ответственность за это несут управляющие компании, ТСЖ и сами учреждения, сообщила в понедельник журналистам руководитель пресс-службы Екатеринбургской теплосетевой компании Светлана Тимченко в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

В понедельник родители из Екатеринбурга стали публиковать в соцсетях сообщения о закрытии ряда детских садов города в связи отсутствием тепла. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в регионе впервые выпал мокрый снег. Температура воздуха ночью составляла около нуля градусов.

"Мы до сих пор сейчас видим, что и в первом, и во втором этапе не все подключаются из разных соображений. <…> Это проблема управляющих компаний, ТСЖ, конкретных детских садов или школ. Например, было обращение по поводу больницы № 24 на улице Селькоровской. [Со стороны ЕТК] все условия созданы. Нужно просто персоналу больницы спуститься в подвал и открыть задвижки, но по какой-то причине это не делается", - сказала Тимченко, добавив, что аналогичная ситуация возникла в детском саду в микрорайоне Ботанический. При этом, по ее словам, все такие случаи компания отследить не может.

По словам главного инженера Свердловского филиала ПАО "Т Плюс" Андрея Шмелькова, пуск тепла в Екатеринбурге осуществляется в четыре этапа, в понедельник начался третий из них. "Например, пока не подключен микрорайон Заречный. Если там есть детские сады и школы, то, возможно, оттуда идут жалобы", - добавил он.

По последним данным администрации Екатеринбурга, к теплу подключены 62% школ и 58% детских садов. "В целом по социальной сфере эта цифра составляет 55,3 %. Жилой фонд подключен на 40%. Завершен второй этап пуска тепла. График подключения выдерживается. Соцсфера идет с опережением графика. К 1 октября на всех объектах соцсферы будет подключено тепло", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии.

Как отметил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, в целом в регионе к теплу подключено 84,5% объектов социального, культурного и бытового назначения, а также 61% жилого фонда. "Действительно, есть детские сады, школы, где отопление еще не включено. Связано это с тем, что моментально развернуть систему теплоснабжения для подключения конкретных объектов достаточно сложно", - пояснил он.