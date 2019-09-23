Большинство членов правительства Челябинской области сохранили посты

ЧЕЛЯБИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где на прошлой неделе Алексей Текслер вступил в должность губернатора, заключили новые трудовые контракты с большинством заместителей главы региона и областных министров. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Челябинской области 20 сентября ушло в отставку после инаугурации Алексея Текслера, который победил на выборах губернатора региона в единый день голосования 8 сентября, набрав 69,31% голосов.

"Покидает свой пост министр здравоохранения Сергей Приколотин, <…> министр социальных отношений Татьяна Никитина, председатель государственного комитета охраны объектов культурного наследия области Александр Баландин и начальник главного управления "Государственная жилищная инспекция" Олег Датских. Также не продлены контракты с первым заместителем министра экологии Ириной Хариной и первым заместителем министра здравоохранения Виталием Щетининым. <...> С остальными руководителями органов исполнительной власти региона заключены новые трудовые контракты, они сохранили свои посты и продолжат работу без приставки "и. о.". Работа по совершенствованию структуры правительства и обновлению его кадрового состава будет продолжена", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного правительства ТАСС уточнили, что должности, в частности, сохранили министр строительства Виктор Тупикин, министр финансов Андрей Пшеницын, министр физкультуры и спорта Леонид Одер, министр экологии Сергей Лихачев, министр тарифного регулирования Татьяна Кучиц, министр образования Александр Кузнецов, министр информационных технологий Александр Козлов, министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, министр имущества Алексей Бобраков, министр культуры Алексей Бетехтин. Кроме того, заключены новые контракты с заместителями губернатора Сергеем Шалем, Сергеем Сушковым, Олегом Климовым, Вадимом Евдокимовым.