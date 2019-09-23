Мэрия Екатеринбурга переложит 100 км теплосетей в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Мэрия Екатеринбурга запланировала переложить 100 километров теплосетей и 50 километров сетей водоснабжения в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник департаментом информационной политики Свердловской области по итогам встречи главы региона Евгения Куйвашева с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским.

"В планах города на следующий год - "одеть" в гранит тротуары всей центральной части города, переложить 100 километров теплосетей и около 50 километров сетей водоснабжения", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в 2019 году в ходе аналогичных работ было переложено 69,8 км теплосетей и 20,8 км сетей водоснабжения. "Данные о средствах, которые планируется вложить в обновление сетей В 2020, будут известны в следующем году, когда будут заключены все договоры с подрядчиком", - добавили в мэрии.

Всего на программу по благоустройству города в 2019 году было выделено более 6,2 млрд рублей из областного бюджета.