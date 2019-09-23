Челябинский Минздрав проверит больницу, где сотрудники скорой помощи написали жалобу

ТАСС, 23 сентября. Минздрав Челябинской области направит рабочую группу на станцию скорой помощи в город Сатку, персонал которой написал коллективную жалобу главному врачу с просьбой объяснить порядок начисления заработной платы. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба областного Минздрава.

По данным местных СМИ, медики получают в среднем 15 тыс. рублей в месяц. После коллективной жалобы их якобы собирали и грозили санкциями.

"Сотрудники станции скорой помощи в Сатке написали коллективное обращение главному врачу с просьбой объяснить распределение средств в структуре заработной платы. Главный врач объяснил работникам структурные изменения в заработной плате, которая соответствует их нагрузке. В минздраве региона принято решение направить рабочую группу на станцию скорой помощи в Сатку для урегулирования конфликта и разъяснения сотрудникам станции изменений в начислении заработной платы", - говорится в сообщении.

Комментариями сторон ТАСС пока не располагает.

Сатка - небольшой город на северо-западе Челябинской области, где проживают 42 тыс. человек.