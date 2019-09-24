Ход опроса по площадке для храма в Екатеринбурге будут контролировать более 500 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Ход проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины, который пройдет 13 октября, будут контролировать порядка 500 наблюдателей. Об этом ТАСС сообщил председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин.

"Мы планируем, что на каждом участке проведения опроса будет работать по 10 наблюдателей. Сейчас речь идет о 44 площадках, не исключено, что их количество будет увеличено до 51. Соответственно, всего в день опроса будет работать порядка 500 человек", - сказал Антошин.

Члены комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы 18 сентября предложили провести опрос горожан по вопросу строительства храма святой Екатерины 13 октября. Инициатива будет рассмотрена на заседании думы 24 сентября.

По данным городского избиркома, всего для опроса будет изготовлено более 700 тыс. бюллетеней. На изготовление бюллетеней потребуется 1 млн рублей из городского бюджета, общая стоимость опроса составит 6 млн рублей. При этом, по словам руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

На данный момент рассматриваются две площадки для строительства храма: участок на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на набережной Исети за Макаровским мостом. Члены рабочей группы 20 сентября рекомендовали депутатам городской думы исключить из опросного листа третью площадку на пересечении улиц Фурманова-Белинского, так как этот участок земли находится в федеральной собственности.