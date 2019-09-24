Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Челябинской области

ТАСС, 24 сентября. Пожар произошел в частном доме в поселке Полетаево-1 Сосновского района Челябинской области, при тушении обнаружены тела двух мужчин и женщины. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СК РФ.

"Утром 24 сентября в одном из частных домов поселка Полетаево-1 (Сосновский район) произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС были обнаружены тела двух мужчин и женщины", - говорится в сообщении.

Следователи по факту ЧП проводят доследственную проверку. "По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении", - добавили в ведомстве.