{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Челябинской области

Инцидент произошел в поселке Полетаево-1 Сосновского района

ТАСС, 24 сентября. Пожар произошел в частном доме в поселке Полетаево-1 Сосновского района Челябинской области, при тушении обнаружены тела двух мужчин и женщины. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СК РФ.

"Утром 24 сентября в одном из частных домов поселка Полетаево-1 (Сосновский район) произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС были обнаружены тела двух мужчин и женщины", - говорится в сообщении.

Следователи по факту ЧП проводят доследственную проверку. "По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияЧелябинская область
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Гордума Екатеринбурга назначила опрос по храму на 13 октября
На данный момент рассматриваются три площадки для строительства собора Святой Екатерины
Читать полностью