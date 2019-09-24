Движение по трассе М-5 "Урал" в Челябинской области замедлено из-за снегопада

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Движение на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Челябинской области замедлено из-за снегопада. Расчистку трассы осуществляют две спецмашины, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе АО "УралАвтодор".

"В связи с погодными условиями в Челябинской области на участке 1732 км - 1740 км автодороги М-5 "Урал" замедлилось движение автотранспорта. На данный момент расчистку трассы и ликвидацию скользкости покрытия осуществляет две единицы комбинированной дорожной техники. На место выехали дополнительные спецмашины", - говорится в сообщении.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, 24 сентября в большинстве районов региона небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура днем до плюс девяти градусов. Ветер 6-11 метров в секунду, отдельные порывы 12-17 метров в секунду.

Трасса М-5 "Урал" - автомобильная дорога федерального значения Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Протяженность - 1879 километров.