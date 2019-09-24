Гордума Екатеринбурга назначила опрос по храму на 13 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Екатеринбурга назначили опрос по месту строительства собора Святой Екатерины на 13 октября. Такое решение было принято на заседании 24 сентября, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Решение принято", - сказал председатель гордумы Игорь Володин после голосования депутатов за проведение опроса 13 октября.

На данный момент рассматриваются три площадки для строительства: участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на набережной Исети за Макаровским мостом.