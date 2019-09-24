{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Гордума Екатеринбурга назначила опрос по храму на 13 октября

На данный момент рассматриваются три площадки для строительства собора Святой Екатерины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Екатеринбурга назначили опрос по месту строительства собора Святой Екатерины на 13 октября. Такое решение было принято на заседании 24 сентября, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Решение принято", - сказал председатель гордумы Игорь Володин после голосования депутатов за проведение опроса 13 октября.

На данный момент рассматриваются три площадки для строительства: участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на набережной Исети за Макаровским мостом.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Власти Ямала заявили, что угрозы для эксплуатации SSJ-100 на ВПП в Новом Уренгое нет
Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что авиакомпания "Ямал" зарегистрировала случаи превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлетах и посадках у самолетов этого типа
Читать полностью