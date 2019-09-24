Минстрой Челябинской области проведет проверку по проблеме водоснабжения Верхнего Уфалея

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин 25 сентября приедет с проверкой в город Верхний Уфалей, где после коммунальной аварии горячей и холодной воды нет на верхних этажах примерно 50 многоквартирных домов. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе областного Минстроя.

По данным министерства, коммунальная авария в Верхнем Уфалее произошла 21 сентября - сломался насос большой мощности, который обеспечивал водоснабжение всего города, в результате горячая и холодная вода пропала у жителей верхних этажей в двух микрорайонах, где расположено порядка 100 домов, количество жителей, в квартирах которых нет воды, местные власти не уточнили. По данным властей, к вечеру 23 сентября в одном микрорайоне проблему решили, во втором, где расположено порядка 50 домов, она сохраняется. По данным синоптиков, температура воздуха в городе составляет плюс 4 градуса.

"Виктор Александрович [Тупикин] 25 сентября в Верхнем Уфалее выяснит, почему не было резервного оборудования, почему они поставили два насоса для решения проблемы", - сказали в пресс-службе, добавив, что в этот же день в город привезут насос большой мощности, установка которого позволит гарантированно обеспечить горячей и холодной водой все помещения в жилых домах.

Город Верхний Уфалей с населением около 28 тыс. человек в 2014 году распоряжением правительства РФ включен в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Промышленность города ориентирована на машиностроение и металлургию. В 2019 году из областного бюджета городскому округу было выделено 27,9 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения.