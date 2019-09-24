Движение по трассе "Урал" в Челябинской области восстановлено

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября. Участок федеральной трассы М-5 "Урал" в горнозаводской зоне Челябинской области, где из-за снегопада было замедлено движение автотранспорта, расчистили. Движение машин полностью восстановлено, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе АО "УралАвтодор".

По данным Челябинского гидрометеоцентра, 24 сентября в большинстве районов региона - небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура днем до плюс девяти градусов. В результате, по данным АО "УралАвтодор", на участке 1732 км - 1740 км автодороги М-5 "Урал" замедлилось движение автотранспорта, на расчистку дороги от снега была направлена комбинированная дорожная техника.

"Движение на этом участке трассы в горнозаводской зоне нормализовано. Участок расчищен. Это район хребта Уреньга, который отличается подобными явлениями. Не исключено, что утром завтра или послезавтра ситуация повторится. У нас там есть бригада, которая по необходимости будет чистить трассу от снега. Дополнительная спецтехника тоже по необходимости будет направляться", - сказала собеседница агентства.

Трасса М-5 "Урал" - автомобильная дорога федерального значения Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Протяженность - 1879 километров.