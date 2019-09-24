Осужденному за убийство главы Копейска более 20 лет назад сократили срок

ЧЕЛЯБИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда во вторник уменьшила на семь месяцев - до 11 лет и трех месяцев - наказание Леониду Киму, осужденному за совершенное более 20 лет назад убийство главы Копейска Сергея Вялова и другие преступления. Об этом журналистам сообщила пресс-служба областного суда.

"Суд апелляционной инстанции по представлению прокурора в связи с неправильным применением уголовного закона при назначении наказания районным судом снизил срок окончательного наказания в виде лишения свободы до 11 лет трех месяцев, в остальной части оставив приговор без изменения", - говорится в сообщении.

В июле 2019 года Металлургический районный суд Челябинска признал Леонида Кима виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенным в связи с выполнением потерпевшим (главой Копейска Вяловым) своего служебного долга, по предварительному сговору группой лиц (п. "а", "в", "н" ст. 102 УК РСФСР), а также в умышленном убийстве двух лиц по найму, сопряженном с бандитизмом (пункты "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима и взыскали компенсацию морального вреда на общую сумму 950 тыс. рублей.

По версии следствия, Ким состоял в организованной преступной группировке, в июле 1994 года приехал в Челябинск из Крыма и за вознаграждение принял участие в подготовке и убийстве главы администрации Копейска Вялова. В 1998 году он с другими членами банды совершил вооруженное нападение и убил двух человек.