Челябинский Минздрав заявил, что зарплата медиков скорой помощи в Сатке адекватна нагрузке

ТАСС, 25 сентября. Минздрав Челябинской области пришел к выводу, что заработная плата жаловавшихся сотрудников станции скорой помощи в городе Сатка полностью соответствует их нагрузке, ее начисляют с соблюдением всех норм. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе министерства.

На прошлой неделе сотрудники станции скорой помощи в Сатке написали коллективную жалобу главному врачу с просьбой объяснить порядок начисления заработной платы. По данным местных СМИ, медики получают в среднем 15 тыс. рублей в месяц. После коллективной жалобы их якобы собирали и грозили санкциями.

"Представители регионального Минздрава оценили заработную плату [сотрудников станции скорой помощи в Сатке] за период с 1 января 2018 года по 31 августа 2019 года. Снижения уровня заработной платы не установлено, она полностью соответствует фактически отработанному времени. При этом отмечено снижение нагрузки из-за доукомплектованности штата... Вместе с тем начисление заработной платы сотрудникам производится в соответствии с трудовым договором и законодательством", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что были проверены укладки, которыми сотрудники пользуются для оказания первой медицинской помощи. "Они укомплектованы в соответствии с порядком. Вопросов по своевременному укомплектованию лекарственными препаратами не возникло. Помимо этого, руководство представило документы, которые подтверждают прохождение сотрудниками станции медицинского осмотра. В этом году все работники завершат прохождение осмотра до конца ноября", - уточнили в пресс-службе.

Сатка - небольшой город на северо-западе Челябинской области, где проживают 42 тыс. человек.