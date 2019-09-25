Новый сезон в Свердловской филармонии откроет концерт, посвященный Бетховену

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Новый 84-й сезон Свердловской филармонии откроется 27 сентября концертом, посвященном Людвигу ван Бетховену. Об этом журналистам сообщил заместитель директора филармонии, художественный руководитель и главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс на презентации нового сезона в среду.

"Послезавтра начинается наш очередной сезон концертом, посвященном музыке Бетховена. В следующем году юбилей Бетховена, который будет отмечаться во всем мире. Это композитор, который стоял у истоков современного симфонизма", - сказал Лисс, отметив, что без музыки Бетховена не было бы других известных композиторов, вдохновлявшихся его творчеством.

По словам Лисса, на открытии нового филармонического сезона выступит лауреат международных конкурсов Вадим Холоденко. "В этом году [на открытии сезона] будет известное имя, но известное не всем - Вадим Холоденко, пианист среднего поколения. У него была очень успешная карьера в Америке. Это пианист, которого очень высоко ценят и коллеги, и музыкальные критики, каждый его концерт становится событием", - добавил главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра.

На концертный сезон 2019-2020 гг. у музыкантов филармонии также запланировано участие в крупных международных фестивалях. Также артистов ждет выезд на главные российские концертные площадки и важные европейские гастроли, финальная точка которых - концерт в новом престижном зале Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия).

Свердловская филармония - одна из старейших филармоний России, была основана в 1936 году. Включена в реестр объектов культурного достояния Свердловской области. В 1998 году была признана в России "Филармонией года". Филармония имеет семь филиалов концертного зала в городах Свердловской области и виртуальный концертный зал. Проводит более 2000 концертов в сезоне. В афише - имена тех, кто в настоящее время определяет эталон отечественного исполнительского искусства.