Мэр Екатеринбурга не имеет претензий к заму, в отношении которого заведено уголовное дело

Уголовное дело в отношении Ковальчика возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Речь идет о его деятельности, когда он еще возглавлял "Водоканал" Екатеринбурга.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не имеет претензий к работе своего первого заместителя Александра Ковальчика, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями во время работы в МУП "Водоканал". Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

"В настоящее время Александр Анатольевич Ковальчик работает по своему графику, исправно выполняя возложенные функции моего первого заместителя. Правовую оценку дадут соответствующие структуры, а пока можно говорить только о подозрениях по делу почти пятилетней давности. Причем тогда все обвинения в отношении Ковальчика, который не входил в систему муниципальной власти Екатеринбурга, а возглавлял МУП "Водоканал", были сняты, его полностью оправдали. Подчеркну, что Александр Анатольевич работает в должности первого заместителя главы Екатеринбурга с 24 января 2019 года, никаких претензий у меня к нему нет, он профессионально и ответственно выполняет свои обязанности", - приводит пресс-служба главы города.

По словам Высокинского, с правовой точки зрения ни у общественности, ни у администрации Екатеринбурга не было сомнений в порядочности руководителя МУП "Водоканал". "Уверен, что органы правопорядка объективно оценят оказавшуюся в их распоряжении информацию", - резюмирует мэр города.

Чиновник уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате в общей сложности 21 млн рублей, когда занимал пост директора "Водоканала", однако был оправдан летом 2015 года.

Ковальчик был назначен первым заместителем главы Екатеринбурга 24 января 2019 года. До этого более года занимал пост министра экономики и территориального развития Свердловской области, с 2010 года по 2018 год был гендиректором екатеринбургского МУП "Водоканал".