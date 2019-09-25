Подозреваемый в превышении полномочий заммэра Екатеринбурга готов дать пояснения силовикам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, готов дать необходимые разъяснения правоохранительным органам. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии в среду.

Ранее в среду источник ТАСС в силовых структурах региона сообщал о возбуждении в отношении Ковальчика уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Уточнялось, что речь идет о его работе в должности главы "Водоканала" Екатеринбурга. Официальным комментарием следственного управления СК РФ по Свердловской области ТАСС пока не располагает.

"В настоящее время юристы администрации города Екатеринбурга связались с представителями правоохранительных органов, чтобы прояснить ситуацию. <…> Могу предполагать, что речь идет о событиях четырехлетней давности, когда я возглавлял МУП "Водоканал". Тогда, в 2015 году, напомню, все обвинения о злоупотреблении должностными полномочиями с меня были сняты. <…> Если возникли новые обстоятельства, то я, со своей стороны, безусловно, дам все необходимые разъяснения", - приводит пресс-служба слова Ковальчика.

Чиновник уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате в общей сложности 21 млн рублей, когда занимал пост директора "Водоканала", однако был оправдан летом 2015 года.

Ковальчик был назначен первым заместителем главы Екатеринбурга 24 января 2019 года. До этого более года занимал пост министра экономики и территориального развития Свердловской области, с 2010 года по 2018 год был гендиректором екатеринбургского МУП "Водоканал".