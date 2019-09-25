Энергоблок №3 Белоярской АЭС возобновил работу после плановой профилактики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС (Свердловская область) возобновил работу после профилактики, сообщили в среду в пресс-службе станции.

"Энергоблок возобновил работу по завершении плановой перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, 25 сентября 2019 года выведен на номинальный уровень мощности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для проведения профилактических работ энергоблок был отключен от сети 11 сентября 2019 года.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом", входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический". Введена в работу в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.