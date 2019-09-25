Бомбардировщики Су-24М отработали бомбовый удар на учениях под Курганом

ТАСС, 25 сентября. Фронтовые бомбардировщики Су-24М в рамках летно-тактических учений нанесли бомбовый удар по условному противнику в Курганской области, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Экипажи самолетов Су-24М, применив прицельно-навигационный комплекс "Гефест", который позволяет проводить бомбометание со свободного маневра без входа в зону поражения средств объектовой ПВО условного противника, нанесли бомбовый удар 250-килограммовыми авиационными бомбами по мишеням, имитирующим укрепленный командный пункт "противника", путем пробития стен и внутреннего взрыва", - говорится в сообщении пресс-службы.

Точные координаты нахождения условного противника бомбардировщикам передал экипаж самолета-разведчика Су-24МР.

В учениях, проходящих в Курганской области, задействованы 10 самолетов Су-24 и около 50 человек летного и инженерно-технического состава авиационного полка, дислоцированного в регионе. Завершатся учения 27 сентября.