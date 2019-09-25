Концепцию нового зала Свердловской филармонии от Zaha Hadid представят в Санкт-Петербурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Концепция нового зала Свердловской филармонии, которая была разработана архитектурным бюро из Великобритании Zaha Hadid Architects, будет представлена на Санкт-Петербургском культурном форуме в ноябре. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в среду.

"Мы предусматриваем проектирование концертного зала в бюджете 2020 года. Я думаю, что будет презентация концертного зала на Культурном форуме в Санкт-Петербурге в ноябре", - сказал Креков.

Как сообщил ТАСС заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов, представители архитектурного бюро Zaha Hadid Architects приедут в Екатеринбург в конце этой недели для обсуждения проекта перед его презентацией на петербургском форуме. "Проект идет, поэтому идет работа. Они приезжают по рабочим вопросам накануне открытия нового сезона в филармонии (запланировано на 27 сентября - прим. ТАСС), хотя эти два события никак между собой не связаны. Потому что если мы хотим представить проект нового зала на культурном форуме в Санкт-Петербурге, то нужно провести подготовительную работу", - сказал Хасанов.

О планах создания нового концертного зала Свердловской филармонии стало известно в конце 2017 года, новая площадка будет предназначена для проведения акустических концертов. По словам директора филармонии Александра Колотурского, строительство нового зала планируется начать в 2020 году, а завершить к 2023 году.

Власти региона объявили международный конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала с премиальным фондом в 10 млн рублей. К реализации рассматривается проект архитектурного бюро из Великобритании Zaha Hadid Architects. Предполагается, что новое и существующее здание филармонии будут объединены в единый комплекс.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема в этом году: "Культурные коды в условиях глобализации". Основными площадками форума в 2019 году станут Главный штаб Эрмитажа, Российский этнографический музей, ЦВЗ "Манеж".