Новым ректором Челябинского государственного университета стал Сергей Таскаев

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Доктор физико-математических наук Сергей Таскаев утвержден в должности ректора Челябинского государственного университета, сообщила в четверг журналистам пресс-служба вуза.

Утверждение нового ректора прошло после выборов, организованных в вузе. Они состоялись в связи с тем, что у действующего ректора Дианы Циринг летом 2019 года закончился пятилетний контракт.

"Сергей Таскаев утвержден в должности ректора Челябинского государственного университета с 27 сентября 2019 года сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Таскаев родился в 1977 году в Челябинске в семье преподавателей вузов. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по физике конденсированного состояния, в 2012 - докторскую диссертацию по физике конденсированного состояния. В 2004 году работал заместителем проректора по научной работе, инновациям и информационным технологиям, первого проректора - проректора по научной работе университета.

Челябинский государственный университет - классический университет, один из ведущих научных и образовательных центров региона. Был основан в 1976 году. Образовательная деятельность ведется на 13 факультетах и в пяти учебно-научных институтах, реализуется подготовка по 112 основным образовательным программам. Сферу научной деятельности ЧелГУ представляют более 30 научных школ. Вуз является членом Ассоциации классических университетов России, Евразийской ассоциации университетов, Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО.