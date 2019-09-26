В Верхнем Уфалее восстановили прерванное аварией водоснабжение

ТАСС, 26 сентября. Коммунальщики в городе Верхний Уфалей Челябинской области, где из-за аварии без горячей и холодной воды несколько дней оставались свыше 5 тыс. жителей, восстановили подачу воды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного министерства строительства и инфраструктуры.

По уточненным данным местных властей, коммунальная авария в Верхнем Уфалее произошла 21 сентября - сломался насос большой мощности, который обеспечивал водоснабжение всего города, в результате без горячего и холодного водоснабжения остались жители 100 многоквартирных домов в двух микрорайонах города. К вечеру 23 сентября в одном микрорайоне проблему решили, в последующие двое суток без водоснабжения оставались порядка 5,5 тыс. жителей. По данным синоптиков, температура воздуха в городе составляет плюс 2 градуса.

"В 03:00 (01:00 мск) сломавшийся насос заменили. К 07:00 (05:00) вода стала поступать в квартиры. Сегодня к 12:00 (10:00 мск) вода должна появиться на всех этажах многоквартирных домов", - сказали в пресс-службе.

Город Верхний Уфалей с населением около 28 тыс. человек в 2014 году распоряжением правительства РФ включен в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Промышленность города ориентирована на машиностроение и металлургию. В 2019 году из областного бюджета городскому округу было выделено 27,9 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения.