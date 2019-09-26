Титов: конфликт между владельцами киосков и властями Магнитогорска в целом урегулирован

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Конфликт межу владельцами киосков и администрацией Магнитогорска, который возник в 2018 году из-за якобы невыгодных договоров аренды земли и размещения ларьков в городе, в целом урегулирован, сообщил в четверг ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

В декабре 2018 года состоялась рабочая поездка Титова в Магнитогорск, во время которой он провел встречу с владельцами ларьков. На нее пришли порядка 40 человек, которые пожаловались на то, что местные власти якобы навязывают им невыгодные договоры аренды земли и размещения ларьков, а тем, кто не подписывает, объекты сносят.

"Тяжело шел процесс, тогда пришлось вмешиваться. Конечно нельзя сказать, что все мирно разошлись, там, честно говоря, из того что мы увидели - многие не имели имущественных прав на свои объекты, там размещали автосервисы на частном владении, что в общем-то запрещено законом, поэтому там, где были документы, все в норме. Я думаю, что те, кто имели и полностью доказали свои права, все остались при своем бизнесе. Периодически мы занимались этим вопросом, но в целом, да, более-менее его урегулировали", - сказал Титов.

В августе 2019 года Законодательное собрание Челябинской области разработало в первом чтении и приняло закон "О некапитальных торговых объектах". Законопроект регулирует правоотношения в сфере размещения некапитальных торговых объектов (НТО), в частности размещение НТО без проведения торгов. По данным профсоюза "Магнитка Бизнес" на август 2019 года, количество НТО в городе за последние два года сократилось примерно с 800 до примерно 200.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе 26 и 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тысяч экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.