Заксобрание Челябинской области приняло отставку регионального омбудсмена

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании в четверг приняли отставку уполномоченного по правам человека в регионе Маргариты Павловой, которая была наделена полномочиями члена Совета Федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе заксобрания.

Вступивший на прошлой неделе в должность губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление, которым наделил Павлову полномочиями члена Совета Федерации.

"Законодательное собрание области сегодня приняло отставку Маргариты Павловой с должности уполномоченного по правам человека в регионе. Она не может совмещать работу сенатором и омбудсменом", - сказали в пресс-службе.

Павлова родилась 22 января 1979 года в селе Кичигино Увельского района Челябинской области. Работала ведущей и корреспондентом телевизионных программ, 23 декабря 2010 года назначена уполномоченным по правам человека в Челябинской области.

Самовыдвиженец Алексей Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области в единый день голосования, 8 сентября, набрав 69,31% голосов. 20 сентября состоялась церемония его инаугурации. Текслер, ранее занимавший пост первого замминистра энергетики РФ, 19 марта был назначен врио губернатора Челябинской области. Он был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.