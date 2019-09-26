Формирование второй эскадрильи Су-34 челябинского полка планируется завершить в октябре

ТАСС, 26 сентября. Приемная комиссия Центрального военного округа прибыла в Новосибирск для приема и получения трех новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые войдут в состав авиационного полка в Челябинской области. Поступление самолетов в октябре завершит формирование второй эскадрильи Су-34, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"Планируется, что данные самолеты уже в начале октября перебазируются на военный аэродром Шагол в Челябинскую область", - говорится в сообщении и отмечается, что летный и инженерно-технический состав, которому предстоит эксплуатировать и обслуживать Су-34, завершил обучение в Липецком государственном центре подготовки авиационного персонала и получил все необходимые сертификаты для работы с новой техникой.

"Кроме того, три крылатые машины завершат формирование второй эскадрильи Су-34. Авиационный полк будет укомплектован на 100% новейшими самолетами поколения 4++", - уточняет пресс-служба.

Первые Су-34 поступили на вооружение авиации Центрального военного округа в 2018 году. Всего на вооружение авиационного полка поступила 21 машина.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях.

В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км, максимальная скорость - до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка - до 8 тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.