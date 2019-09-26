Тротуары на центральных улицах Екатеринбурга планируют выложить гранитом до 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Тротуары на улицах, которые расположены в центре Екатеринбурга, планируется выложить гранитной плиткой до 2023 года. Это повысит качество благоустройства, сообщил в четверг журналистам глава города Александр Высокинский на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Цель - до 2023 года основные, центральные улицы в гранит "одеть". Эти тротуары будут служить 50-60 лет, а не 5-7 лет, как нынешний (на данный момент улицы уложены бетонной плиткой - прим. ТАСС)", - сказал он.

Высокинский добавил, что летом 2019 года в городе массово начали укладывать гранит, который не будет портиться и трескаться зимой. Работы ведутся по технологиям, которые применяются в Москве и Санкт-Петербурге.

"В этом году большие объемы гранита стали приходить (от поставщиков - прим. ТАСС) к августу, так как были законтрактованы на поставки в Москву и другие города. В этом году мы разделим конкурсные процедуры и зимой закупим необходимые объемы гранита, положим их на склады, чтобы подрядчики могли выходить на работы в мае и июне", - отметил он.

Кроме того, власти рассматривают возможность заключения контрактов с подрядчиками на три года для повышения качества работ.