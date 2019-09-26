Сбор урожая в Свердловской области осложняется из-за плохой погоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Уборочная кампания сельскохозяйственных культур в Свердловской области в этом году осложняется неблагоприятными погодными условиями. Об этом заявил начальник отдела растениеводства Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Александр Галицких на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

"Уборка сельскохозяйственных культур осложнена погодными условиями - это осадки и низкие температуры. Комплекс неблагоприятных агрометеорологических явлений, наблюдавшихся на территории области, создал плохие условия для уборки всех сельскохозяйственных культур. На большей части территорий Свердловской области за период с 16 по 23 сентября выпало от 160% до 330% от декадной нормы осадков, которые привели к переувлажнению верхнего слоя почвы, в результате чего условия для уборки урожая стали неблагоприятными", - сказал Галицких.

По его словам, сроки уборки урожая в регионе могут затянуться из-за дождей. "Сказать точно, когда будет закончена уборка урожая пока невозможно, работа идет каждый день, тут многое зависит от погодных условий. Дожди могут усугубить ситуацию и сроки уборки затянутся. Но мы надеемся, что уборочная кампания завершится в срок к концу октября", - добавил Галицких.

Как сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Уральского УГМС Людмила Саваринюк, в ближайшие дни погода на Урале сохранится холодной, - пройдет мокрый снег с дождем. Осадки наиболее вероятны 28 сентября. В этот период в некоторых районах может на непродолжительное время установиться снежный покров.

"С выходом на Урал антициклона 30 сентября погода улучшится: будет преобладать солнечная и сухая погода до 6 октября. Температура воздуха повысится ночью до плюс 4 градусов, а днем до 14 градусов. С 7 октября возобновятся дожди, но до 11 числа будет сохранятся теплая погода с преобладающей температурой до плюс 3 градусов ночью и до 12 градусов днем", - добавила Саваринюк.