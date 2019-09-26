Получивших ожоги в Турции детей из Екатеринбурга выпишут до 30 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Дети из Екатеринбурга, получившие ожоги от горящего масла в одном из турецких отелей, будут выписаны до 30 сентября. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

Дети вернулись в Екатеринбург 21 сентября и были направлены на лечение в ожоговое отделение Детской клинической городской больницы № 9.

"Младшего выписывают в понедельник (30 сентября - прим. ТАСС), а старшего завтра", - сказал собеседник агентства.

Генконсульство РФ в Анталье сообщало, что 18 сентября во время файер-шоу, устроенного поваром отеля, пострадали трое россиян - двое детей в возрасте трех с половиной и десяти лет, а также взрослый 1995 года рождения. Повар допустил ошибку, и масло пролилось на людей.