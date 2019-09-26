Российские аграрии создали устойчивый к заболеваниям гибрид томата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) создали гибрид томата, устойчивого к заболеваниям, его назвали "Наставник". Об этом ТАСС в четверг сообщил декан факультета агротехнологий и землеустройства вуза, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин.

"У нас в этом году подан на регистрацию гибрид томата "Наставник". Это гибрид, который не уступает по урожайности и устойчивости к заболеваниям голландскому гибриду. Крупноплодный, красивый, но самое главное, ароматный и вкусный - в отличие от биф-томатов, которые не имеют ни вкуса, ни запаха, как пластиковые", - сказал Карпухин.

По его словам, масштабное производство начнется через полтора-два года.

УрГАУ - один из крупнейших в России вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем вуза является Минсельхоз РФ. В вузе действуют 64 образовательные программы, 22 научные школы по 11 направлениям.

Учебно-опытное хозяйство площадью 280 га находится в поселке Студенческий Белоярского городского округа Свердловской области. Агрономы выращивают здесь широкий ассортимент плодово-ягодных, овощных, зерновых культур, разводят пчел и содержат домашних и сельскохозяйственных животных. Целью селекционной работы является получение новых гибридов с заданными свойствами, поэтому хозяйство является площадкой для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований.