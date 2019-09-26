Кинофестиваль "Россия" откроет фильм Федорченко о Свердловской киностудии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Документальный фильм российского кинорежиссера Алексея Федорченко, автора кинокартины "Война Анны", отмеченной кинопремиями "Ника" и "Золотой орел", "Кино эпохи перемен" об истории Свердловской киностудии покажут 1 октября на открытии фестиваля документального кино "Россия" в Екатеринбурге. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь кинофестиваля Наталья Агапитова.

"Это фильм об истории Свердловской киностудии, о том, как она жила и работала в 1990-е годы. Мы выбрали его для показа на открытии, потому что тема фильма будет интересна всем поколениям. Свердловскую киностудию знают все жители Екатеринбурга: и взрослые, и молодежь. При этом наша киностудия известна не только в Екатеринбурге, но и по всей стране, многие фильмы на ней сняты", - уточнила Агапитова.

Федорченко в мае этого года сообщил ТАСС, что задумка фильма появилась у него еще в начале 2000-х годов. Режиссер хотел снять фильм об особенностях кинопроизводства в России на примере Свердловской киностудии. Еще тогда Федорченко написал сценарий, а весной 2019 года снял этот фильм.

Открытый фестиваль документального кино "Россия" пройдет в Екатеринбурге с 1 по 6 октября в 30-й раз при поддержке Минкультуры РФ и с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества. На фестиваль было заявлено 476 работ, из них 45 вошли в шорт-лист фестиваля. В разные годы председателями жюри смотра были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Дворцевой, Сергей Урсуляк, Андрей Смирнов, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Показы фестиваля проходят в Екатеринбурге и других городах Свердловской области.