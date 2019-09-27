СК устанавливает обстоятельства смертельного отравления трех жителей Магнитогорска

ТАСС, 27 сентября. Сотрудники Следственного управления СК России по Челябинской области устанавливают обстоятельства, при которых в частном доме в Магнитогорске насмерть отравились двое мужчин и одна женщина. Об этом журналистам в пятницу сообщила пресс-служба управления.

"Вечером 26 сентября в одном из частных домов в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска обнаружены тела двух мужчин и женщины. <…> По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла.