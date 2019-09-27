В Екатеринбурге к опросу о строительстве храма начала работу горячая линия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Горячая линия по проведению опроса по месту строительству собора Святой Екатерины, который пройдет 13 октября, начала работу в Екатеринбурге. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель горизбиркома Вадим Антошин.

"Важная задача в части информирования - донести до жителей города, что пункты проведения опроса не во всех случаях совпадают с привычными им адресами избирательных участков. В этих целях у нас на сайте размещена схема пунктов проведения опроса, кроме того, у нас работает горячая линия. <...> Обратившись на эту горячую линию, любой житель города сможет узнать, на каком пункте проведения опроса, по какому адресу проголосовать", - сказал Антошин.

По словам председателя горизбиркома, всего 13 октября будет работать 51 пункт проведения опроса, на каждом смогут присутствовать до четырех наблюдателей. "Учитывая схему размещения лиц, осуществляющих опрос, большее количество препятствовало бы проведению опроса. По организации видеонаблюдения ведется заключение соответствующих договоров", - уточнил Антошин.

По данным горизбиркома, всего для опроса будет изготовлено более 700 тыс. бюллетеней. На изготовление бюллетеней потребуется 1 млн рублей из городского бюджета, общая стоимость опроса составит 6 млн рублей. При этом, по словам руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.