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Суд арестовал няню, обвиняемую в убийстве ребенка в Тюменской области

Женщина не возражала против избрания этой меры пресечения

ТАСС, 27 сентября. Заводоуковский районный суд Тюменской области арестовал на два месяца 23-летнюю няню, обвиняемую в похищении и убийстве ребенка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда в пятницу.

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"Обвиняемой в похищении и убийстве малолетнего ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 25 ноября 2019 года включительно. В судебном заседании обвиняемая не возражала против избрания данной меры пресечения", - говорится в сообщении.

Ребенок был похищен в Заводоуковске 24 сентября, 25 сентября его обнаружили мертвым в лесу в ходе поисковой операции, его няня была задержана. По версии следствия, она присматривала за ребенком по просьбе родителей, но решила его похитить. Уголовное дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК.

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