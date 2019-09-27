Суд подтвердил законность решения ФАС о снижении тарифов на ТКО в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), предписавшей региональному оператору снизить тарифы на вывоз мусора в Свердловской области, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Антимонопольная служба выдала предписание региональной энергетической комиссии субъекта РФ о снижении тарифов на услуги регионального оператора "Специализированная автобаза". <...> Компания не согласилась с предписанием антимонопольного ведомства и обжаловала его в судебной инстанции. <...> Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований и признал доводы ФАС законными и обоснованными", - говорится в сообщении ФАС.

Ранее сообщалось, что ФАС предписала "Специализированной автобазе" снизить тарифы на 30,75%, исключив из них завышенные расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов (ТКО), расходы на расчетно-информационные центры и административные расходы.

"Специализированная автобаза" - региональный оператор по обращению с ТКО на территории Восточного административно-производственного объединения Свердловской области, в которое входят город Екатеринбург и 33 муниципальных образования.