В Екатеринбурге на базе УрФУ открылся студенческий туристический кластер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) открыл Welcome-центр - туристический кластер для студентов Свердловской области, он займется разными направлениями туризма, в частности промышленным и историческим, сообщил на открытии первый заместитель председателя Союза студентов УрФУ, координатор проекта Сергей Сергеев.

"Сейчас работа Welcome-центра будет строиться по семи ключевым направлениям, это будет не только то, что привычно понимать под словом туризм. <…> Если мы говорим об организации Welcome-туров, посещении каких-то точек на Урале, безусловно, это промышленный туризм, потому что Урал - крупнейший промышленный центр страны, это темы, связанные с историей, в том числе бажовская тематика. <…> Наш основной слоган - "Любовь, молодость, Урал", соответственно, по всем этим трем направлениям мы и будем работать", - сказал Сергеев.

Он отметил, что ключевыми направлениями работы также будут экология, культурный досуг, масс-медиа, спортивный туризм и другое. Проекты, которыми займется центр, находятся на стадии разработки, обсуждаются возможности взаимодействия с партнерами, в том числе с Уральской ассоциацией туризма.

"Там миллион вариаций. Начать можно с Сысерти, продолжить в Полевском. Главное - понимание, главное - быть на одной волне", - сказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, отметив, что центру не стоит ограничиваться лишь одним направлением.

Ранее в университете сообщали, что в создании центра принимают участие вузы региона. Создатели центра нацелены на студенческую аудиторию, что поможет, помимо туристического потенциала, развивать мобильность иностранных и иногородних студентов.

УрФУ был основан в 1920 году, он является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. В университете работают 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.