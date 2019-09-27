Полпред в УФО предложил создать стандарт жизни гражданина для северных регионов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов предложил сформировать стандарт жизни гражданина в северных регионах округа. В него должны войти требования к состоянию дворов, качеству предоставляемых услуг, сообщил он в пятницу на совещании по реализации нацпроектов.

"Важно понимать реальную картину повседневной жизни гражданина, начиная от бытовых условий, состояния дворовой территории, качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг до возможностей проводить досуг. Это главные задачи, которые ставят перед нами жители. Конечно же, должен быть сформирован стандарт жизни гражданина, который будет включать расширенные требования к окружающей инфраструктуре и будет привязан к административно-территориальному делению. Для северных территорий это крайне важно", - сказал он.

Полпред отметил, что средний возраст населения - 35 лет, ожидаемая продолжительность жизни на один год выше среднероссийского значения. В ХМАО - 73,9 года, Российская Федерация - 72,9 года. Однако на протяжении последних лет в округе регистрируется рост онкологических заболеваний. По словам Цуканова, по состоянию на 1 августа текущего года регион не достиг целевых значений нацпроекта "Здравоохранение" по снижению смертности от новообразований и болезней системы кровообращения.

"Также с 2014 года отмечается снижение суммарного коэффициента рождаемости, тогда он был на уровне 2,09. В нацпроекте "Демография" поставлена ключевая цель к 2024 году - 2,018, то есть ниже уровня пятилетней давности. Вряд ли можно согласиться с принятым показателем, говоря о прорывном развитии региона", - отметил он.