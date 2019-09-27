Подполковник челябинской части получил условный срок за продажу бронетанковых двигателей

ТАСС, 27 сентября. Начальник бронетанковой службы челябинской воинской части подполковник Александр Григорьев получил три года условно и штраф в размере 300 тыс. рублей за продажу двигателей военной техники. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного военно-следственного управления СК РФ в пятницу.

"Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Чебаркульскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора начальнику бронетанковой службы воинской части 86274 подполковнику Александру Григорьеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата имущества, вверенного виновному, совершенная в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году АО "103 бронетанковый ремонтный завод" по госконтракту выполняло работы по восстановлению и ремонту бронетанковой техники войсковой части 89547. Григорьев, занимавший в тот период времени должность начальника бронетанковой службы этой части, уговорил представителей предприятия не устанавливать на военную технику 16 электродвигателей, а передать их ему. При этом офицер подписал акты приемки выполненных работ, согласно которым монтаж указанного оборудования был произведен. Весной 2018 года Григорьев вывез их за пределы части и продал гражданскому лицу, чем причинил ущерб на сумму более 2,4 млн рублей.

"При попытке продать электродвигатели за рубеж покупателя задержали сотрудники правоохранительных органов. Похищенное имущество изъято и возвращено в ведение Министерства обороны Российской Федерации. Приговором Магнитогорского гарнизонного военного суда Григорьеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также штрафа в размере 300 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.