Детского тренера в Магнитогорске уволили за фото 19-летней давности в обнаженном виде

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Руководство детского юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске Челябинской области уволило тренера Екатерину Конопенко из-за размещенных в соцсети "ВКонтакте" фотографий 19-летней давности, на которых она изображена в обнаженном виде. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"В прокуратуру Правобережного района Магнитогорска поступило обращение с просьбой проверить поведение тренера детского юношеского центра "Максимум" Екатерины Конопенко. Прокуратурой в ходе проверки установлено, что в социальной сети "ВКонтакте" в свободном доступе размещены фотографии тренера, а также мужчины в обнаженном виде. Это свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляет права несовершеннолетних. В связи с этим прокуратурой внесено представление об устранении нарушений. По результатам работодателем принято решение уволить тренера", - сказала собеседница агентства.

По данным прокуратуры, тренера уволили по п. 8 ст. 81 ("Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы") ТК РФ. Руководство центра комментировать ситуацию отказалось. Пресс-служба администрации Магнитогорска на запрос ТАСС пока не ответило.

Конопенко сообщила ТАСС, что в 2000 году принимала участие в фотосъемках в рамках культурного художественного проекта. Фотографии позже были размещены кем-то в социальной сети. "Я обратилась в профсоюз, юрист профсоюза подготовил иск на восстановление. На следующей неделе подадим его в суд", - сказала она.