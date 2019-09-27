УрФУ стал пилотной площадкой по внедрению сервиса для помощи в научных коммуникациях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет стал пилотной площадкой по внедрению в России сервиса для ученых. Новый инструмент поможет специалистам в поиске рабочих групп и научных журналов, сообщил ТАСС ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

"УрФУ - первый российский вуз, внедривший Scopus Discovery - систему, которая подсказывает научным сотрудникам различные научные журналы. На основе этого сервиса мы формируем систему материального стимулирования, выплачиваем вознаграждения за цитируемость и публикации в журналах, чтобы они активнее включались в мировую научную повестку. Без цифровизации это невозможно", - сказал Кокшаров.

По словам собеседника агентства, новая система будет подсказывать молодому ученому рабочие группы в других университетах, которые занимаются исследованиями по интересующим его темам. Сервис поможет найти научные журналы с хорошим цитированием.

Сервис доступен как для коммуникации ученых внутри страны, так и для международного сотрудничества.

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. В университете работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник Проекта 5-100, призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.