Документы экс-главы правительства СССР Рыжкова об аварии в Чернобыле покажут на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Экспозиция с документами из личного архива бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС откроется в Екатеринбурге 30 сентября. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела комплектования архивных документов Центра документации общественных организаций Свердловской области Анастасия Корзухина.

Николай Рыжков, которому 28 сентября исполняется 90 лет, с 1985 по 1991 год занимал должность председателя Совета министров СССР.

"У нас есть документы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Эти документы охватывают период с 1986 года по 2007 год, среди них - копия удостоверения участника ликвидации самого Николая Ивановича, большой спектр документов о проведении международной научной конференции, посвященной глобальным проблемам безопасности в современной энергетике. Ценность представляет программа этой конференции, которая проходила в память о 20 годах со дня трагедии в Чернобыле, а также текст доклада Рыжкова с авторскими пометами", - сказала Корзухина.

В фонде архива также имеются фотографии разрушенного блока Чернобыльской АЭС с сопроводительной запиской. Часть этих фотографий представят на экспозиции. Архивисты также представят документы из архива Рыжкова о землетрясении в Армении и материалы о его деятельности в военно-историческом музее-заповеднике "Прохоровское поле", который находится на месте танкового сражения под Прохоровкой в Белгородской области.

"Николай Иванович передает архиву большое количество документов. Последние переданные документы были посвящены музею-заповеднику - это одна из тем, которыми он сейчас занимается. К нам поступают макеты экспонатов, макеты музейного комплекса, в фонде документы об истоках проекта и планах его развития. Из последних у нас появился макет памятника патриарху Алексию II, он будет представлен на выставке", - отметила она.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году, в результате взрыва был полностью разрушен четвертый энергоблок. Авария, по оценке специалистов, стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В радиусе 30-километровой зоны от станции были эвакуированы более 115 тыс. человек. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовали более 600 тыс. советских граждан.