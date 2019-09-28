Задержанный более чем на пять часов лайнер вылетел из Тюмени в Анталью

ТАСС, 28 сентября. Самолет авиакомпании Azur Air вылетел из Тюмени в Анталью (Турция) с опозданием более чем на пять часов из-за позднего прибытия лайнера из Антальи в Тюмень. Об этом в субботу сообщили ТАСС в справочной аэропорта Рощино.

"Самолет авиакомпании Azur Air из Тюмени в Анталью вылетел в 09:33 мск (по расписанию должен был вылететь в 04:05 мск). Это связано с поздним прибытием лайнера из Антальи в Тюмень", - сказал собеседник агентства, не уточнив, были ли предоставлены питание и гостиницы пассажирам задержанного рейса.

Согласно онлайн-табло аэропорта Рощино, самолет авиакомпании Azur Air из Антальи в Тюмень прибыл с опозданием более чем на пять часов - в 07:52 мск вместо 02:20 мск.

Сейчас ТАСС не располагает комментарием представительства авиакомпании Azur Air в Тюмени.