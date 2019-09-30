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Один человек погиб и четыре пострадали в ДТП в Екатеринбурге

На Кольцовском тракте столкнулись Land Rover и Daewoo Nexia

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГИБДД города в понедельник.

"30 сентября, в 00:20 местного времени, на 5-м км Кольцовского тракта произошло столкновение двух транспортных средств: Land Rover и Daewoo Nexia, которые двигались в попутном направлении со стороны ЕКАДА в сторону Екатеринбурга. После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы оба водителя и три женщины - пассажира автомашины Daewoo Nexia. Позднее водитель Daewoo Nexia, 29-летний мужчина, скончался в городской больнице", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции, сотрудниками полиции на месте происшествия были произведены замеры и составлены процессуальные документы, опрошены возможные очевидцы аварии. Установлено, что стаж управления транспортными средствами у водителя Land Rover составляет 31 год, у водителя Daewoo Nexia -1 год. Причины аварии устанавливаются.

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