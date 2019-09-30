Пограничники в Курганской области задержали трех жителей Средней Азии за нарушение границы

ТАСС, 30 сентября. Трое жителей Средней Азии задержаны сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям за нарушение государственной границы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Злоумышленники под покровом ночи предприняли попытку незаконного пересечения границы, следуя из Казахстана в Россию пешком, в обход установленных пунктов пропуска. В результате комплексного применения технических средств, признаки нарушения границы были своевременного выявлены подразделением пограничного управления в селе Зотино Петуховского района (Курганской области - прим. ТАСС). Нарушители границы попытались скрыться от пограничного наряда, используя темное время суток и особенности рельефа местности. Несмотря на применяемые ухищрения, пограничный наряд с использованием служебной собаки обнаружил и задержал нарушителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате проверки было установлено, что въезд в Россию установленным порядком для жителей Средней Азии не был разрешен. "В действиях нарушителей усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц")", - уточнили в ведомстве.