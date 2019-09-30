В Челябинске оштрафовали фирму, в ДТП с автобусом которой пострадали 13 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Челябинскую компанию "Экотранс", маршрутное такси которой в конце августа попало в ДТП с 13 пострадавшими, оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что водители работали более 12 часов подряд, а также и за другие нарушения. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло 20 августа в 01:10 по местному времени (23:10 мск понедельника), когда "Камаз" врезался в ехавший впереди автобус Peugeot. В результате пострадали 13 человек. "В связи с ДТП прокуратура провела проверку, в результате которой выявлены факты того, что рабочие смены водителей превышали 12 часов. Время отдыха между сменами сокращалось. Предрейсовые осмотры транспорта проводились формально. Первый заместитель прокурора области внес руководителю юрлица представление об устранении нарушений закона. Кроме того, за неисполнение требований законодательства ООО ПКФ "Экотранс" оштрафовано на 50 тысяч рублей", - сказали в прокуратуре.

Кроме того, во время проверки были вскрыли факты выпуска на линию транспорта с неисправными световыми приборами. Материалы переданы в ГИБДД.