Расчеты "Искандеров-М" вернулись из Казахстана на Урал после учений "Центр-2019"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" Центрального военного округа вернулись из Казахстана в пункты постоянной дислокации на Урале после участия в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Военнослужащие убыли из полигона Сары-Шаган в Казахстане и прибыли в ракетное соединение, дислоцированное в Свердловской области, преодолев железнодорожным транспортом более 1,8 тыс. км", - уточняется в сообщении.