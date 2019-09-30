Расчеты "Искандеров-М" вернулись из Казахстана на Урал после учений "Центр-2019"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" Центрального военного округа вернулись из Казахстана в пункты постоянной дислокации на Урале после участия в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.
"Военнослужащие убыли из полигона Сары-Шаган в Казахстане и прибыли в ракетное соединение, дислоцированное в Свердловской области, преодолев железнодорожным транспортом более 1,8 тыс. км", - уточняется в сообщении.
19 сентября оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", переброшенные в Казахстан в рамках учений "Центр-2019", нанесли удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в несколько сотен километров. "Учения проходили совместно с военнослужащими Вооруженных сил Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.
Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходили с 16 по 21 сентября 2019 года на шести общевойсковых полигонах и полигонах ВВС и войск ПВО, а также в акватории Каспийского моря. В них приняли участие около 128 тыс. военнослужащих из России, Казахстана, Киргизии, Китая, Индии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, было задействовано более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. От Китая в учениях были задействованы 1600 военнослужащих и более 330 единиц военной техники.