Глава Челябинской области назначил министра промышленности региона

ЧЕЛЯБИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший первый замминистра экономического развития Челябинской области Павел Рыжий, уволившийся три года назад на фоне критики социально-экономической стратегии властей региона, назначен министром промышленности региона. Соответствующее постановление опубликовано на сайте челябинского губернатора.

В конце мая текущего года губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности. На должность министра был объявлен конкурс, победителем которого стал Рыжий.

"Назначить Рыжего Павла Анатольевича министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области", - говорится в постановлении.

Рыжий родился в 1959 году в Алдане Якутской АССР. С должности первого замминистра экономического развития региона ушел в отставку по собственному желанию весной 2016 года после критики программы социально-экономического развития региона.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.