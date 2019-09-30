СК направил просьбу Фонда памяти группы Дятлова о возобновлении следствия в Генпрокуратуру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России перенаправил просьбу Фонда памяти группы Дятлова о возобновлении следствия по факту гибели на перевале в 1959 году туристов в Генеральную прокуратуру. Об этом ТАСС сообщил адвокат фонда Евгений Черноусов.

"Действительно, мы направили обращение в СКР, они рассматривали его два месяца и передали в Генпрокуратуру", - сказал Черноусов. Ранее, 1 июля, Черноусов сообщал, что передал в СК просьбу о возобновлении следствия. Инициативу фонда поддержали родственники погибших на перевале.