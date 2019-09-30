СК направил просьбу Фонда памяти группы Дятлова о возобновлении следствия в Генпрокуратуру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России перенаправил просьбу Фонда памяти группы Дятлова о возобновлении следствия по факту гибели на перевале в 1959 году туристов в Генеральную прокуратуру. Об этом ТАСС сообщил адвокат фонда Евгений Черноусов.
"Действительно, мы направили обращение в СКР, они рассматривали его два месяца и передали в Генпрокуратуру", - сказал Черноусов. Ранее, 1 июля, Черноусов сообщал, что передал в СК просьбу о возобновлении следствия. Инициативу фонда поддержали родственники погибших на перевале.
В заявлении на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, которое имеется в распоряжении ТАСС, уточняется, что в 1959 году следователи и прокуроры-криминалисты расследовали незарегистрированное уголовное дело, которое не было поставлено на учет с присвоением порядкового номера. Фонд настаивает на проведении расследования посредством возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")".
Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников из турклуба Уральского политехнического института. В их числе пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.