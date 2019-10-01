Сдачу центра охраны материнства в Сургуте перенесли на 2020 год

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 октября. /ТАСС/. Завершение строительства Центра охраны материнства и детства в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) перенесено на 2020 год. Перенос сроков вызван недоработками застройщика, сообщил во вторник ТАСС директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"Стыдно перед жителями. Назвали один срок, потом другой. Срок перенесен из-за застройщика, их недоработок", - сказал ТАСС Добровольский, не уточнив подробностей.

В региональном департаменте общественных и внешних связей уточнили, что ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - конец июля 2020 года. "Общий процент строительной готовности объекта [в настоящее время] составляет 95%. На объекте ведутся внутренние отделочные работы, работы по благоустройству территории. В завершающей стадии устройство освещения фасадов и работы по облицовке цоколя всех зданий. Производится поставка оборудования", - отметили в инстанции.

Соглашение между департаментом здравоохранения Югры и группой "ВИС" о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации Центра охраны материнства и детства в Сургуте - одного из крупнейших в России - было заключено в конце декабря 2014 года. Центр должны были ввести в эксплуатацию до конца 2017 года, однако этому помешало резкое увеличение уровня грунтовых вод. Затем срок сдачи был перенесен на 2019 год.

О центре

По данным региональных властей, в центре будут ежегодно принимать 10 тыс. родов, что составляет почти половину от их общего количества в округе.

В центре будет размещено оборудование для телемедицины, при помощи которой планируется, в частности, консультироваться по вопросам лечения пациентов с врачами в Европе. Основу персонала нового учреждения составят около 1 тыс. врачей, акушерок и медсестер действующего перинатального центра и молодые специалисты. Кроме того, в центре планируется разметить лабораторию высоких биомедицинских технологий, которая возьмет на себя перспективные геномные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий, выявление взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний.

Стоимость проекта более 11 млрд рублей, из них регион вложил 2 млрд рублей, все остальное - частные инвестиции.