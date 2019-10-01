Фонд группы Дятлова обратился к президенту РФ с просьбой помочь в возобновлении следствия

"Мы написали письмо президенту РФ, содержание такое - оказать содействие и просьбу нашу удовлетворить, чтобы центральный аппарат Следственного комитета возбудил уголовное дело и провел расследование", - сказал Черноусов в Уральском региональном информационном центре.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Фонд памяти группы Дятлова написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в вопросе возобновления следствия по факту гибели туристической группы на перевале в 1959 году. Об этом во вторник сообщил журналистам адвокат, кандидат юридических наук Евгений Черноусов.

Ранее Черноусов сообщил, что СК РФ перенаправил просьбу фонда памяти группы Дятлова о возобновлении следствия по факту гибели на перевале в 1959 году туристов в Генеральную прокуратуру. В СК пояснили, что в обращении фонда Дятлова нет вопросов, "относящихся к компетенции Следственного комитета РФ".

В заявлении на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, которое имеется в распоряжении ТАСС, уточняется, что в 1959 году следователи и прокуроры-криминалисты расследовали незарегистрированное уголовное дело, которое не было поставлено на учет с присвоением порядкового номера. Фонд настаивает на проведении расследования посредством возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")".

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников из турклуба Уральского политехнического института. В их числе пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.