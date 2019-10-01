В ЦВО сообщили, что бригады спецназа округа больше не пополняются призывниками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) больше не пополняются призывниками, с осени туда берут контрактников. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков.

"Молодые люди, когда проходят призывную комиссию изъявляют желание проходить военную службу в Воздушно-десантных войсках и в подразделениях специального назначения. У нас на территории округа две бригады специального назначения, в которые мы до недавнего времени также посылали призывников, но принято решение на уровне генерального штаба, что подразделения данных соединений комплектуются только военнослужащими по контракту", - сказал Линьков на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

В апреле начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе штаба округа полковник Сергей Яровой сообщал о планах завершить отправку призывников в эти подразделения ЦВО с осеннего призыва 2019 года.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.